DIRETTA CAGLIARI VERONA LIVE / Dopo l'impresa in casa del Napoli, mister Maran cerca conferme anche nella partita di oggi e spera nella quarta vittoria consecutiva in campionato. Cagliari-Verona (ore 18) è la penultima gara in programma oggi e mette di fronte due squadre abbastanza in salute. Dopo la buona prestazione in casa della Juve, gli scaligeri non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro l'Udinese, sbattendo anche contro il muro Musso e confermandosi come uno dei peggiori attacchi della Serie A con appena tre gol realizzati.

Calciomercato.it segue la sfida della Sardegna Arena in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-VERONA

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Lazio 10; Cagliari e Torino 9; Bologna 8; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Parma, Milan e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Spal e Sampdoria 3