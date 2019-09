Kamara conquista Marsiglia: occhio alla Juventus e non solo

CALCIOMERCATO JUVENTUS KAMARA / Boubacar Kamara è tra i 40 candidati al Golden Boy 2019.

Il classe '99 è uno dei più promettenti difensori di tutta la Francia, in questa stagione ha conquistatodiventando uno dei punti fermi delnel quale è cresciuto.

Di piede destro, è adattabile anche a metà campo e sulle corsia mancina. Non è fantamercato ipotizzare un suo possibile futuro in Serie A, magari alla Juventus il cui processo di rinnovamento del reparto arretrato non si è certo concluso, ma anche alla Roma considerato che Smalling è arrivato nella Capitale solo con la formula del prestito. Con l'OM ha un contratto fino al giugno 2022 e attualmente il suo valore di mercato (destinato a crescere) supera già i 15 milioni di euro.