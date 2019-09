Juventus, Mandzukic ha detto no al Qatar: resta fino a gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC QATAR PREMIER LEAGUE GENNAIO - Non sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, in Qatar il futuro di Mario Mandzukic. Il centravanti, fuori dal progetto della nuova Juventus targata Sarri, è stato cercato con insistenza dall'Al-Gharafa e dall'Al-Rayyan, come raccontato a più riprese dalla nostra redazione.

Ma, alla fine, ha prevalso la volontà di restare in bianconero e poi decidere, nella sessione didi gennaio, il suo futuro. Nella mente del 33enne croato, sotto contratto fino al 2021, ci sarebbe la voglia di provare un'esperienza ine il, che ci aveva provato già in estate, dopo aver cedutoall'potrebbe aver bisogno di rinforzare il reparto avanzato. Nel frattempo, però, il vice campione del Mondo si allenerà alla Continassa per diverse settimane ancora.