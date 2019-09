Bayern Monaco, Mourinho in lizza? Ecco gli indizi

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO MOURINHO / José Mourinho, al momento, è senza squadra. Ma è difficile pensare che uno come lo Special One possa rimanere fermo a lungo e si cerca di capire quale possa essere la prossima squadra del portoghese. L'ex tecnico dell'Inter è protagonista, in questi giorni, di uno spot sulle scommesse sportive.

Uno spot disseminato di piccoli indizi: Mourinho appare in scena leggendo un giornale dal titolo 'Quale futuro per lo Special One?', quindi riceve da un postino una busta indirizzata a 'Herr Mourinho', con tanto di bandiera tedesca. Non solo: si intravede anche un libro intitolato 'Insegna a te stesso il tedesco'. Ce n'è abbastanza per ipotizzare la Bundesliga, magari il, al momento allenato da, come sua prossima destinazione.