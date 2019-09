CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND MANCHESTER CITY PEP GUARDIOLA - Erling Braut Haland continua ad agitare il mercato delle big europee. Sulle sue tracce sono segnalate diversi top club: Juventus, Barcellona, Borussia Dortmund, United e Manchester City.

E, secondo 'Don Balon', sarebbero proprio quest'ultimi i prescelti dal 19enne bomber delper il futuro. Il figlio d'arte, il papà Alf-Inge militò per diversi anni in Inghilterra, avrebbe deciso di proseguire la sua carriera ineleggendo il manager del City, Pep, come preferito. Sempre secondo il media spagnolo, ci sarebbe già un principio d'accordo per la cessione del calciatore al club inglese per 15 milioni di euro, il triplo di quanto fu pagato dagli austriaci al Molde, e un contratto quinquennale per il Nazionale norvegese.