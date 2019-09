DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL / Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. Dopo la sconfitta contro il West Ham, Manchester United-Arsenal rappresenta già uno snodo fondamentale per il futuro dei Red Devils e di Solskjaer. Una vittoria consentirebbe allo United di raggiungere a quota 11 punti i Gunners che, dal canto loro, sperano di ottenere un'altra vittoria dopo averla ritrovata la scorsa settimana contro l'Aston Villa, facendo dimenticare i due pareggi consecutivi.

Per riuscirci, dovranno vedersela anche con la cabala: l'ultima vittoria ad 'Old Trafford' è infatti datata 9 marzo 2015. Da allora sono arrivati tre sconfitte e due pareggi. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

Classifica Premier League: Liverpool 21, Manchester City 16, Leicester 14, West Ham 12, Arsenal*, Bournemouth, Tottenham, Chelsea e Crystal Palace 11, Burnley 9, Manchester United* e Sheffield United 8, Southampton, Everton e Wolverhampton 7, Brighton e Norwich 6, Newcastle e Aston Villa 5, Watford 2.

*una partita in meno