VIDEO CMIT FANTACALCIO CONSIGLI SESTA GIORNATA/ Dopo il turno infrasettimanale torna il weekend di campionato e riecco altri punti in palio per i fantallenatori. Si parte con Juventus-SPAL sabato alle 15, e poi la Sampdoria ospiterà l'Inter di Antonio Conte, alle 18 a Marassi. Napoli, Roma, Lazio e Milan saranno invece in campo domenica, con gli azzurri che nel lunch match sfideranno il Brescia di Eugenio Corini, mentre le romane se la vedranno rispettivamente contro Lecce e Genoa. Infine il Milan di Marco Giampaolo ospiterà l'ex Montella e la sua Fiorentina. Chiude il turno Parma-Torino nella serata di lunedì. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 6a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Juventus-SPAL sabato ore 15

⚡Hot: E' in dubbio, ma va schierato senza alcun dubbio, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. Bene anche Ramsey

⛔Not: Felipe allo Stadium non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Occhio alla qualità, anche da terzino, di Cuadrado

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, de Ligt, Cuadrado; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain. All. Sarri.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Tomovic, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Floccari. All. Semplici.

Sampdoria-Inter sabato ore 18

⚡Hot: Barella è in crescita costante. Bene anche Candreva e Depaoli

⛔Not: Gabbiadini può andare in difficoltà contro la difesa dell'Inter

⚽Sorpresa: Occhio a Sanchez, potrebbe avere una chance importante

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Regini, Bereszynski, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Sassuolo-Atalanta sabato ore 20.45

⚡Hot: Caputo e Zapata sono le consuete certezze. Obiang in casa è una buona soluzione

⛔Not: Masiello non ha iniziato al meglio la stagione

⚽Sorpresa: Traoré sta mettendo in mostra buone qualità

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Napoli-Brescia domenica ore 12.30

⚡Hot: Llorente e Balotelli, viva i centravanti vecchio stampo! Sì a Callejon e Mertens

⛔Not: Cistana non fa al caso vostro

⚽Sorpresa: Occhio agli inserimenti di Elmas

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Allan, Younes; Lozano, Llorente. All. Ancelotti.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All. Corini.

Lazio-Genoa domenica ore 15

⚡Hot: Immobile torna ed è pronto ad essere di nuovo decisivo.

Pinamonti gradisce il palcoscenico dell'Olimpico⛔Not: Zapata, troppi cartellini⚽Sorpresa: Acerbi potrebbe anche estrarre il bonus dal cilindroStrakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli.

Lecce-Roma domenica ore 15

⚡Hot: Florenzi deve riscattarsi dopo la sfida con l'Atalanta. Mancosu è l'uomo del momento

⛔Not: Lucioni potrebbe beccarsi un cartellino

⚽Sorpresa: Primo gol in giallorosso per Gianluca Mancini?

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

Udinese-Bologna domenica ore 15

⚡Hot: Musso e Skorupski sono due certezze fra i pali. Ok Soriano

⛔Not: Bani ha bisogno di un po' di rodaggio ancora

⚽Sorpresa: Palacio è solito sbrogliare partite complicate

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Barak; Lasagna. All. Tudor.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Cagliari-Verona domenica ore 18

⚡Hot: Nandez e Veloso, centrocampisti di un'altra categoria. Olsen sta tornando ai livelli di due stagioni fa

⛔Not: Gunter potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Pinna sta dimostrando buone qualità

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski. All. Juric.

Milan-Fiorentina domenica ore 20.45

⚡Hot: Nel Milan non è facile, ma al momento Musacchio e Romagnoli sembrano le uniche certezze. Ribery da schierare sempre

⛔Not: Kessié sembra fuori fase

⚽Sorpresa: Bonaventura a partita in corso può spaccare le squadre

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. All. Giampaolo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella.

Parma-Torino lunedì ore 20.45

⚡Hot: Belotti arriva lanciato dopo la doppietta al Milan. Hernani e Barillà, occhio ai centrocampisti

⛔Not: Brugman non è uomo da bonus

⚽Sorpresa: De Silvestri può trovare l'inserimento giusto in una trasferta complicata

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri.