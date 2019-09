SERIE A JUVE SPAL CONFERENZA SARRI / Domani pomeriggio contro la Spal, ultima in classifica, la Juventus proverà a ritornare in vetta alla classifica mettendo pressione all'Inter - avversaria al 'Meazza' domenica 6 ottobre - impegnata poi alle 18 contro la Sampdoria al 'Ferraris'. Alla vigilia della gara di scena alle 15 all''Allianz Stadium' parlerà Maurizio Sarri, alle prese con l'emergenza terzino sinistro. La conferenza del tecnico bianconero comincerà alle 14.30 e potrà essere seguita in diretta testuale qui su Calciomercato.it.

EMERGENZA DIFESA - "Per me la difesa a tre è difficilmente proponibile perchè rischiamo di finire troppo bassi e a cinque dietro. Abbiamo provato diverse soluzioni, domani sceglieremo. I nostri centrali sono tutti destri.

Vedremo tra i mancini chi si potrebbe adattare meglio a questa situazione".

FUTURO MANDZUKIC - Rugani è un giocatore che può diventare importante, starà a lui sfruttare le opportunità. Mandzukic, in accordo con la società, starà un attimo in disparte in questo momento. Emre Can ha patito la decisione, purtroppo obbligata, di lasciarlo fuori dalla Champions. Sta reagendo molto bene durante gli allenamenti, contiamo di recuperarlo presto".

RAMSEY - "Spero che abbia nelle gambe le tre partite consecutive, anche perché non ha giocato per intero nelle ultime partite. Stiamo cercando di preservarlo e con questo presupposto credo che potrebbe farle. Giocare tutta la partita, chiaramente, diventa più difficile".

RONALDO-HIGUAIN-DYBALA - "Domani sarà una partita comunque difficile, non dobbiamo uscire da questo tema restare concentrati sulla Spal. Penso che Ronaldo sia un grande e si possa adattare con tutti. Higuain ha grande abilità tecnica, Dybala è un giocatore sopraffino tecnicamente e Cristiano è un fuoriclasse. Credo possano coesistere in coppia e in certe fasi della gara anche tutti e tre".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI