INTER GODIN SCUDETTO SENSI CONTE - Diego Godin, in queste prime partite stagionali, sta dimostrando tutto il suo valore anche in questa nuova esperienza con la maglia dell'Inter. Arrivato in estate a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, l'uruguaiano è pronto per lottare per obiettivi importanti. In primis, lo Scudetto, vinto nelle ultime otto stagioni dalla Juventus: "Siamo candidati... poi si vedrà - le sue parole a 'Marca' - La Juve ha aggiunto giocatori ad una squadra già creata negli anni, è un grande vantaggio. Ma il club è ambizioso e vogliamo combattere per tutti i traguardi. Però, è troppo presto adesso per parlare di come finirà la stagione, certamente ci saranno anche momenti difficili".

Chi sta ben impressionando, è Stefano, altro nuovo arrivo in casa meneghina: "In realtà, non lo conoscevo e sono rimasto molto sorpreso. Ha grande qualità nel giocare la palla ed è abile a girare su se stesso usando bene il corpo, nonostante sia un giocatore piccolo di statura". Infine, Godin ha parlato del suo ambientamento e del cambiamento di gioco, dalla difesa a quattro a quella a tre di: "Non mi sento affatto un capo qui. Sì, mi sento importante, tutti conoscono la mia carriera, però io lavoro come gli altri. I compagni di squadra mi aiutano molto, è uno spogliatoio di qualità con buona gente. Rispetto all'Atletico è cambiato il mio modo di giocare, ma penso di essere abbastanza intelligente per adattarmi in fretta. Conte mi fa più giocare più alto, devo essere la prima linea di passaggio e devo tenere sempre un'attezione speciale".