CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID SIMEONE - Diego Godin, dopo poco tempo, è già diventato un punto fermo dell'Inter di Antonio Conte e idolo dei tifosi nerazzurri.

Arrivato a Milano nell'estate scorsa, il 33enne capitano dell'ha parlato dell'addio all': "Sono stato nove anni lì, ho lasciato molti amici in città - le sue parole a 'Marca' - Madrid è stata la mia casa, ma la vita è fatta di tappe e quella è finita. Il saluto al 'Cholo'è stato emozionante. Dopo così tanto tempo, per me non era solo un allenatore, ci siamo abbracciati da amici. Se tornerò? Non lo so, non so neanche se diventerò allenatore, non ci ho ancora pensato. Vivo per giocare e quando smetterò vorrei riposare.? Se posso, ci sarò, Chiaramente, se il selezionatore dell'Uruguay mi chiamerà".