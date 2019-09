Napoli, Fabian Ruiz obiettivo concreto del Barcellona

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ / In poco tempo, Fabian Ruiz è diventato una delle colonne del Napoli. Gli azzurri sono riusciti, la scorsa estate, a bruciare la concorrenza per il forte centrocampista iberico, su tutte quella del Barcellona che però non ha smesso di pensare a lui.

Secondo il 'Mundo Deportivo', l'exè l'obiettivo prioritario dei blaugrana per il centrocampo nella prossima stagione. La relazione dida Lecce, dove lo ha visto in campo, è stata entusiasta: può essere il rinforzo ideale per la mediana catalana, vista la sua capacità di giostrare palla, ma il Napoli farà di tutto per trattenerlo.