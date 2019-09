INTER MORATTI CONTE / Inter in testa alla classifica con cinque vittorie su cinque, come con Mancini nella stagione 2015-2016. Grande impatto del nuovo tecnico Conte, sottolineato dall'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti: "L'Inter è partita meglio di quanto ci aspettassimo - ha dichiarato a 'MilanoCalcioCity' - Conte ha portato qualcosa di diverso rispetto agli altri anni.

Non che gli altri allenatori fossero più scarsi, ma lui ha grande attenzione al particolare e vuole arrivare al risultato trasmettendo tutto ai giocatori. Al momento l'Inter sembra essere l'anti, per lo scudetto si vedrà. In Champions Conte ha l'esperienza per far bene contro ile contro, il pari con loobbliga a vincere tutte le partite".