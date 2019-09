CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID SCADENZA CONTRATTO TOTTENHAM POCHETTINO - Continua a tenere banco il futuro di Christian Eriksen. Il 27enne centrocampista rappresenta una grandissima occasione di mercato, visto che il suo contratto col Tottenham è in scadenza nel giugno del 2020 e, fino ad oggi, ha rifiutato qualsiasi proposta di prolungamento contrattuale proposta dagli 'Spurs' (l'ultima da circa 11 milioni di euro a stagione). Il calciatore è nel mirino della Juventus, ma non solo, com'è normale che sia: il Manchester United vorrebbe portare all'Old Trafford la coppia Pochettino-Eriksen, mentre l'Atletico Madrid si è già mosso in estate per il prodotto delle giovanili dell'Ajax.

Calciomercato Juventus, Real Madrid in pole per Eriksen

Stando, infatti, al 'Mirror', il presidente Florentino Perez sarebbe pronto a chiudere l'accordo con l'entourage di Eriksen a gennaio per la prossima stagione, quando si libererà a parametro zero. La mossa per anticipare la concorrenza, investendo sin da subito sul Nazionale danese per poi affidargli le chiavi del centrocampo delle 'merengues' dalla stagione 2020/2021. E, nel frattempo, il Real potrebbe tornare alla carica anche per Pochettino, già sondato dopo l'addio di Zidane nell'estate del 2018. Il francese, tornato poi a guidare i castigliani nel marzo del 2019, sta vivendo un momento delicato, nonostante il primo posto nella Liga e a fine stagione potrebbe lasciare nuovamente. Perez sarebbe, così, pronto a riformare il duo Eriksen-Pochettino al Real Madrid.