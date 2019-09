CALCIOMERCATO NAPOLI BALOTELLI / Balotelli sarà domenica al San Paolo da avversario in Napoli-Brescia. A lungo, in passato, il nome di Super Mario è stato speso per gli azzurri in chiave di mercato e anche nei mesi estivi la possibilità a un certo punto si era fatta concreta.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'agenteaveva valutato seriamente tra le possibili destinazioni quella partenopea, tanto più che il Napoli era alla ricerca di un attaccante dalla buona stazza fisica. Balotelli, però, alla fine è tornato 'a casa' e ora scalda le polveri per tornare al gol.