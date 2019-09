CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER HAKIMI / Juventus alla ricerca di nuovi terzini per il 2020. Con Cuadrado sospeso tra il rinnovo e il rischio addio a parametro zero, Fabio Paratici sta vagliando le migliori soluzioni. In cima alla lista c'è Thomas Meunier del Paris Saint Germain, che in caso di mancato accordo coi parigini sarà disponibile a titolo gratuito dalla prossima estate.

Tuttavia, oltre al 28enne belga, altri profili stuzzicano le idee bianconere: clicca qui per restare aggiornato.

Tra i nomi sotto osservazione, riporta 'Tuttosport', ci sarebbe anche Achraf Hakimi, 20enne marocchino del Real Madrid ma nella rosa del Borussia Dortmund: qualora i blancos decidessero di non puntare sul ragazzo cresciuto nelle giovanili i bianconeri sarebbero pronti a entrare in scena. Altro talento in ascesa è Youcef Atal, 23enne del Nizza e dell’Algeria, mentre un ulteriore osservato è Denzel Dumfries del Psv Eindhoven.