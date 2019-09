CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANDZUKIC DYBALA / Chiuso il mercato estivo, la Juventus si concentra sulle mosse delle prossime sessioni. In cima alla lista dei desideri figura sempre Paul Pogba, che di recente, riporta 'Tuttosport', ha aperto al rinnovo col Manchester United chiedendo però una clamorosa cifra vicina ai 34 milioni di euro a stagione. La mossa di Raiola sarebbe quella di prolungare con i 'Red Devils' a cifre esose forte della volontà del giocatore, espressa anche pubblicamente, di cambiare aria.

Così, la strategia juventina è quella di vigile attesa, con possibili novità già fra quattro mesi: clicca qui per restare aggiornato.

A gennaio, infatti, sono probabili nuovi contatti col Manchester United, che continua a seguire Mandzukic, il quale, dopo aver rifiutato il Qatar, avrebbe intenzione di trasferirsi in Premier League. Non è da escludere, inoltre, un nuovo tentativo degli inglesi per Paulo Dybala, alle prese con il difficile inserimento nelle gerarchie di Sarri e già voluto la scorsa estate, quando le sue richieste fecero saltare lo scambio con Lukaku. Pertanto, nelle eventuali trattative, la Juventus potrebbe fare passi avanti per il centroampista francese, che piace molto anche al Real Madrid. Resta quindi caldo l'asse Torino-Manchester, pronto a divenitare bollente nei freddi giorni invernali.