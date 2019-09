CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Sei punti in cinque partite i campionato sono pochi per una squadra che si chiama Milan. Anche ieri, nel posticipo contro il Torino, nonostante il buon primo tempo disputato, la squadra di Giampaolo ha rimediato una sconfitta cocente.

Risultato che mette ancora più a rischio il futuro del tecnico sulla panchina rossonera.

Malgrado il terzo ko stagionale, riporta la 'Gazzetta dello Sport', non sarebbe ancora il momento di attivare un count-down sulla panchina milanista: a fine partita, infatti, filtra che il club è convinto ad andare avanti e ha apprezzato il passo avanti sul piano del gioco al di là del k.o. Tuttavia, una nuova sconfitta nella prossima sfida contro la Fiorentina potrebbe rimettere tutto in discussione. In caso di esonero di Giampaolo, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbero tre i nomi in pole per sostituirlo: Gattuso, Spalletti e Ranieri. Il primo, esonerato solo pochi mesi fa, non sarebbe entusiasta di rispondere 'presente', il secondo è ancora legato all'Inter da un biennale, mentre il terzo è senza panchina dopo la parentesi alla Roma. Da escludere infine l'idea Allegri, che ha un ingaggio fuori portata e ha deciso di prendersi un anno sabbatico.