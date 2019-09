JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Il secondo peggior calciatore di punizione di sempre: una definizione che potresti accostare a tanti calciatori ma non certo a lui, Cristiano Ronaldo.

E invece è proprio, secondo le statistiche calcolate da 'AS', ad essere in fondo alla classifica dei battitori dei calci da fermo: peggio di lui soltanto Ciano che lo scorso anno con ilha battuto, senza mai andare in gol, 21 punizioni. Ronaldo in Serie A si è fermato a quota 18 tentativi andati a male, mentre in totale con la maglia dellasono 24 le punizioni che non hanno portato frutti: per 15 volte il pallone si è infranto sulla barriera, in 2 è uscita fuori dallo specchio della porta, mentre in 7 occasioni il portiere ha parato la conclusione del fuoriclasse portoghese. Per Ronaldo non resta che riprovare alla ricerca del suo primo gol su punizione con la maglia bianconera.