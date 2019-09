TORINO MILAN VAR / Almeno due episodi dubbi, ma in entrambi i casi l'arbitro Guida ha deciso di non andare a rivedere le azioni al Var: Torino-Milan è stata una gara caratterizzata anche dall'assenza di quelle che sono ormai conosciute come le on-field review, le revisioni sul campo.

Proteste granata per il rigore assegnato ai rossoneri e poi trasformato da Piatek; proteste ancora più veementi degli uomini di Giampaolo in occasione del primo gol di Belotti per un presunto fallo di Rincon su Calhanoglu con Reina espulso. In nessuno dei due casi l'arbitro si è avvinato al monitor per rivedere l'azione. Il motivo prova a darlo 'Sky': ci sarebbero stati dei problemi con i monitor presenti sul campo alla base della decisione del direttore di gara di non andare a rivedere nessuno degli episodi dubbi accaduti nell'arco dei novanta minuti.