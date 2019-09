TORINO MILAN MAZZARRI / Walter Mazzarri ha parlato a 'Sky' dopo Torino-Milan, commentando il successo in rimonta dei suoi: "Primo tempo eravamo lenti, macchinosi, come successo con il Lecce. Siamo stati bravi a soffrire, ho dato delle certezze cambiando modulo. Questa scelta è andata bene, poi i cambi hanno fatto il resto: nella ripresa abbiamo fatto una grandissima partita, meritando la vittoria. Classifica? Non si guarda mai, è ciò che ci ha contraddistinto l'anno scorso. Bisogna continuare così, il campionato è come il giro d'Italia: concentriamoci sulla prossima tappa".

ZAZA-BELOTTI - "Il primo tempo eravamo poco affiatati tutti, quando la squadra gioca bene si trovano anche loro.

Poi si cercano anche troppo,aveva la palla del terzo gol e ha voluto passarla a: quando si devono cercare, si devono cercare, quando c'è da fare altro, c'è da fare altro. Sono contento che sono legati, ma si deve fare la cosa giusta per la squadra. Quando va chiusa, va chiusa, invece abbiamo rischiato di pareggiarla per farsi i complimenti tra di loro".

VERDI - "Se non stai bene fisicamente nel calcio di oggi non puoi giocare. Non ha fatto la preparazione con noi, ora sta cercando la condizione e bisogna che la trovi anche giocando. Quando si allargava facendo bene, al centro faticava: è una certezza, bisogna farlo crescere".

NKOULOU - "In campo a Parma? Non lo so, devo vedere le condizioni".