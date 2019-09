PAGELLE TABELLINO TORINO MILAN / Altro ko, il secondo consecutivo, per il Milan di Marco Giampaolo, che cade in rimonta sul campo del Torino. Uno scatenato Belotti ribalta con una doppietta nella ripresa il gol iniziale di Piatek. Male Donnarumma e Suso. Ecco i voti del match.

TORINO

Sirigu 6,5 - Non può nulla sul perfetto rigore di Piatek, ma è di fatto decisivo qualche minuto più tardi con un grande intervento su Leao. C'è anche la sua firma sulla rimonta granata.

Izzo 6,5 - È come al solito impeccabile a protezione della propria porta dopo un avvio comunque difficile. Sicurezza.

Lyanco 5,5 - Soffre Piatek ed è lui il sacrificato in difesa ad inizio primo tempo. Dal 57' Ansaldi - Entra e garantisce maggiore pericolosità offensiva ai suoi.

Bremer 6 - Si disimpegna con diligenza e grande lucidità dopo l'avvio da dimenticare della retroguardia granata.

De Silvestri 5,5 - È poco brillante in entrambe le fasi di gioco, soprattutto in quella difensiva: suo l'ingenuo fallo da rigore che porta al gol del momentaneo vantaggio di Piatek.

Baselli 6 - Solita gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista, che favorisce la pressione granata con i suoi continui inserimenti ad accompagnare gli attaccanti.

Rincon 6,5 - Come al solito imprescindibile da 'diga' davanti alla difesa. Bene anche in fase di ripartenza e impostazione.

Aina 6 - Cresce nella ripresa sull'out di sinistra dopo un primo tempo piuttosto impalpabile. Dall'83' Djidji s.v.

Verdi 5,5 - Deludente e in ombra alla prima da titolare con la maglia granata. Raramente si rende pericoloso dalle parti di Donnarumma. Rimandato. Dal 66' Berenguer 6 - Entra nel miglior momento dei suoi e partecipa alla gran rimonta granata.

Zaza 6 - È in continuo movimento e nella ripresa crea non poche apprensioni alla retroguardia rossonera, nonostante pecchi di lucidità nel finale.

Belotti 8 - Ribalta il Milan con un bel destro da fuori - e con la partecipazione di Donnarumma - e in rovesciata. Trascinatore.

All. Mazzarri 6,5 - Il suo Toro non smette di crederci dopo un pessimo primo tempo e inguaia ulteriormente Giampaolo.

MILAN

Donnarumma 5 - È sorpreso sul proprio palo in occasione del primo gol di Belotti e nemmeno esente da colpe nel raddoppio granata.

Gara da dimenticare.

Calabria 5,5 - Presta il fianco al Torino dopo un buon primo tempo. Ripresa da incubo in linea con i suoi compagni di reparto.

Musacchio 5,5 - Anche lui crolla nella ripresa sotto i colpi del 'Gallo' Belotti. Notte fonda.

Romagnoli 6 - Come al solito ultimo baluardo della difesa rossonera. Salva il salvabile.

Hernandez 6 - Offre una buona spinta sull'out di sinistra, dimostrando di meritare il posto da titolare alle spese di Rodriguez.

Kessié 5,5 - Cala nella ripresa e sciupa anche una grande occasione nel finale.

Bennacer 6 - Ha ottime geometrie in mezzo al campo e maggiore dinamicità rispetto a Biglia. Promosso. Dal 78' Rebic s.v.

Calhanoglu 5,5 - Finisce per scomparire dal match dopo un primo tempo confortante.

Suso 5 - Qualche sussulto offensivo, peraltro mai pericoloso, e nulla di più. È di gran lunga tra i peggiore dei suoi.

Leao 6 - Altra prestazione positiva per l'attaccante portoghese, bloccato solo da un ottimo Sirigu nel primo tempo. Dal 65' Bonaventura 5,5 - Entra nel momento di maggior difficoltà dei suoi e non riesce ad incidere in zona d'attacco.

Piatek 6,5 - Ha il merito di sbloccare il match con un altro rigore pressoché perfetto. Visibilmente in crescita rispetto alle ultime uscite.

All. Giampaolo 5,5 - I rossoneri si sciolgono nella ripresa dopo il miglior primo tempo della stagione. La strada è ancora lunga e tortuosa.

Arbitro: Guida 6 - Netto il rigore concesso al Milan per il fallo di De Silvestri e giusta anche la conferma del Var in occasione del raddoppio di Belotti. Ha il match sempre in controllo.

TABELLINO

TORINO-MILAN 2-1

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rafael Leao; Piatek. All. Giampaolo

Arbitro: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata)

Marcatori: 18' rig. Piatek (M), 72', 76' Belotti (T)

Ammoniti: 8' Lyanco (T), 21' Bennacer (M), 31' Zaza (T), 33' Belotti (T)

Espulsi: 73' Reina (dalla panchina)