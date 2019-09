MILAN GIAMPAOLO / "Noi dobbiamo essere equilibrati e avere pazienza, abbiamo scelto un allenatore che ha una precisa identità di gioco e bisogno di tempo. Giampaolo ha la nostra totale fiducia": prima del match Torino-Milan, Paolo Maldini aveva voluto rassicurare Marco Giampaolo spegnendo le voci sul suo futuro. Voci però che torneranno a levarsi più forti dopo la sconfitta dei rossoneri contro i granata, la terza in cinque giornate, la seconda consecutiva dopo quella del derby.

Dopo un ottimo primo tempo, il Milan è stato rimontato dalla squadra dicon i calciatori rossoneri che hanno mostrato anche un certo nervosismo. Segnali contrastanti tra i primi e i secondi 45 minuti ma il risultato finale non fa che aumentare i dubbi sul futuro dell'ex allenatore blucerchiato: difficile pensare ad un cambio immediato, ma certo tra due giornate - quando arriverà la pausa per le Nazionali - i dirigenti faranno un primo bilancio e se con Fiorentina (29 settembre) e Genoa (5 ottobre) non dovessero arrivare punti importanti, le rassicurazioni odierne potrebbero sparire in maniera definitiva.