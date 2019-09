SERIE A TORINO MILAN / Non basta un buon primo tempo al Milan per ritrovare la vittoria: il Torino si impone 2-1 nell'ultima gara della quinta giornata di Serie A con la doppietta di Belotti che ribalta la rete su rigore di Piatek. La squadra di Giampaolo dura solo un tempo, il primo: nei 45 minuti iniziali i rossoneri comandano il gioco e trovano il vantaggio solo dagli undici metri con il numero 9 non riuscendo poi a raddoppiare. Dopo una prima frazione di grande sofferenza, nella ripresa esce fuori il Torino che martella Donnarumma e trova il pareggio al 71' con Belotti.

La rete del 'Gallo' scatena le proteste del Milan (presunto fallo su Calhanoglu) conespulso dalla panchina. I rossoneri si innervosiscono e i granata completano la rimonta: Donnarumma salva suma non può nulla su Belotti. Nel finale miracolo di Sirugu su Piatek. Vince il Torino, perde ancora il Milan e peril futuro è sempre più in bilico.

TORINO-MILAN 2-1: 19' Piatek rig. (M), 72' e 76' Belotti (T)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15, Juventus 13; Atalanta 10, Napoli, Torino e Cagliari 9; Bologna 8 e Roma 8; Lazio 7; Sassuolo, Milan, Brescia, Parma e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal e Sampdoria 3