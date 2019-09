TOTTENHAM POCHETTINO KLINSMANN / Non un avvio di stagione esaltante per il Tottenham che dopo sei partite viaggia nella parte centrale della classifica in Premier League con 2 vittorie, due sconfitte e due pareggi.

Si parla sempre con più insistenza di un possibile addio di Mauricio(si è fatto il suo nome come successore disulla panchina del Manchester United) ed allora in casa 'Spurs' si inizia a pensare all'eventuale successore. Tra in nomi accostati al club londinese figura anche quello di Jurgen: come riferisce il 'Daily Mail' c'è anche l'ex ct die Stati Uniti tra i candidati alla panchina del Tottenham. L'ex attaccante dell'Inter ha vestito da calciatore anche la maglia degli Spurs in due diversi periodi.