PESCARA INFORTUNIO BALZANO / Tegola per il Pescara. Oltre al danno la beffa per la squadra di Luciano Zauri, che per diversi mesi dovrà rinunciare ad Antonio Balzano dopo il grave infortunio rimediato ieri dal terzino dei 'Delfini' nel match del campionato di Serie B perso in casa del Cittadella.

Il giocatore si è sottoposto nelle scorse ore agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo staff medico degli abruzzesi valuterà nei prossimi giorni se operare Balzano o attuare una terapia conservativa: nel primo caso lo stop sarebbe di almeno 6 mesi, nel secondo invece il 33enne laterale dovrebbe fermarsi per circa tre mesi.