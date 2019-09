Non vedere in campo Biglia, Rodríguez e Castillejo è già una vittoria incredibile. #TorinoMilan

Per veder giocare in maniera decente il Milan di Giampaolo, è bastato togliere Rodriguez e Biglia ed inserire al loro posto due giocatori di calcio #TorinoMilan

È incredibile che mettendo in campo i giocatori nelle loro posizioni naturali e non inserendo degli ex calciatori come Biglia e Rodriguez si riesca perfino a giocare a calcio dignitosamente. Vero, Giampaolo?#TorinoMilan