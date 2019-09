TORINO MILAN MALDINI PIATEK / "Il derby è stato deludente dal punto di vista del risultato, ma anche della prestazione in sé. Avevamo l'occasione di portarci in vetta alla classifica raggiungendo l'Inter ma è mancata la prestazione davanti ai nosti tifosi". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini è tornato così sul derby perso con l'Inter prima del posticipo contro il Torino di Mazzarri.

Sui nuovi acquisti, poi: "I giocatori di talento devono giocare, ma questa è un'opinione strettamente personale. Siamo stati costretti a fare una campagna acquisti ponderata, abbiamo fatto delle scommesse e diminuito il numero dei calciatori in rosa. La qualità, si sa, si paga, ma come detto abbiamo fatto delle scommesse ponderate.? Chi gioca al Milan e firma un contratto con questa squadra non deve temere la concorrenza, parlo per tutti. Qui la concorrenza ci deve essere e i giocatori non devono essere sicuri del loro posto. L'obiettivo è migliorare la rosa ogni anno".