Milan-Torino, manca solo Rebic: la reazione social

MILAN TORINO REBIC FORMAZIONI / Marco Giampaolo cambia 3/11 rispetto al match contro l'Inter. Sostituzioni che sembrano soddisfare il popolo milanista: la presenza di Bennacer e quella di TheoHernandez fa felici i tifosi che li volevano da tempo titolari.

Sui social all'uscita delle formazioni ufficiali, è subito balzato in top trend. Tra gli undici non c'è ancora spazio per il croato: stando a leggere molti tweet l'ex Eintracht è un'altra pedina che i sostenitori del Milan vorrebbero in campo al posto di

Ecco alcuni tweets: