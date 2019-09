JUVENTUS HIGUAIN RONALDO LAUTARO MARTINEZ / Nella lunga intervista rilasciata a 'Fox Sports Argentina' Gonzalo Higuain ha parlato non solo del proprio futuro. Tra i vari temi trattati dall'attaccante argentino, infatti, c'è anche quello riguardante la 'reunion' con Cristiano Ronaldo: "Avevamo già giocato insieme al Real Madrid. Sono passati tanti anni e ho trovato un altro giocatore, un uomo più maturo con una famiglia.

Importante investitura in chiave Argentina, poi, nei confronti di Lautaro Martinez: "Ha personalità e gioca in un grande club come l'Inter. Deve andare avanti così, non facendosi condizionare dalle critiche. Avrà un grande futuro, darà tante gioie all'Argentina".