STADIO MILAN INTER SALA / Il primo cittadino di Milano, Sala, torna a parlare del nuovo stadio che Milan e Inter hanno intenzione di costruire.

Il sindaco si è così espresso in Triennale: "Sono nostalgico di San Siro, ma dico si all'innovazione con il rispetto delle regole - riporta 'Sportmediaset' - Inter e Milan devono essere trasparenti, io non ho visto i progetti e non li voglio vedere, non dev'essere la politica a giudicare. Inter e Milan chiedono di sfruttare le aree circostanti, pubbliche, per sostenere l'investimento e su questo ci sarà la discussione, tra il loro interesse e quello della città. Si al progetto, ma con le nostre regole. Sto dialogando con le squadre. Mi auguro che non si arrivi allo spostamento a Sesto San Giovanni. Lo stadio si identifica con la città, la location è importante"