Tottenham, Pochettino ne fa fuori 5: Inter, Juventus e Roma in agguato

CALCIOMERCATO INTER JUVE ROMA TOTTENHAM / Se non è epurazione, poco ci manca. In crisi di gioco e di risultati, il Tottenham non ha alcuna intenzione di liberarsi di Mauricio Pochettino che, anzi, potrebbe guidare e orchestrare a gennaio una vera e propria rivoluzione. Il manager argentino non sta ricevendo l'apporto sperato da alcuni senatori, protagonisti assoluti della spettacolare cavalcata in Champions della scorsa stagione.

Un repulisti invernale in grado di infiammare il calciomercato di gennaio, che potete seguire CLICCANDO QUI

Secondo le informazioni riportate da 'Football Insider', gli Spurs proveranno a vendere i 'ribelli' Alderweireld ed Eriksen, in scadenza di contratto e seguiti rispettivamente da Juve e Roma e da bianconeri e Inter. Anche per Jan Vertonghen verranno ascoltate offerte, nonostante non ci sia ancora stata una rottura totale sul fronte contratto, in scadenza a giugno 2020. Rose e Wanyama sono gli altri due calciatori silurati dal club londinese.