MILAN GAZIDIS STADIO NUOVO SAN SIRO / In mattinata sono stati presentati a Milano i due progetti in lotta per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter.

A margine dell'evento ha parlato l'Ad dei rossoneri Ivan: "Si parla di riportare il club ai livelli che gli compete, sono convinto che ci riusciremo - riporta 'Goal' - Nel mondo i migliori club si fondano su solide fondamenta e il primo mattone da costruire è uno stadio di livello mondiale".

SAN SIRO - "E' un'icona, ma dobbiamo anche rispettare la storia di Inter e Milan e dobbiamo creare un futuro. Rimanere nello stesso posto per i prossimi 10-20 anni non significa onorare la storia dei club. Dobbiamo giocare in uno stadio che guardi al futuro, che i club e i tifosi necessitano per competere ai massimi livelli"