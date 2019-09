TORINO MILAN PROBABILE FORMAZIONE GIAMPAOLO NON CAMBIA /

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Sale Theo Hernandez, possibile che l'ex Real scenda in campo al posto di Rodriguez.

Ore 18.30 Squadra che perde non cambia. Marco Giampaolo a poco meno di due ore e mezza dal calcio d'inizio del match contro il Torino è intenzionato a confermare ben 9/11 degli uomini che sono stati sconfitti dall'Inter. I volti nuovi dovrebbero essere solo Bennacer per Biglia e il rientrante Calabria per Conti.

Niente da fare dunque per, che nonostante il buon impatto nel derby, partirà ancora una volta dalla panchina. Discolo simile perintenzionato a conferma la difesa, lasciando dunque fuori ancora Nkoulou. In attacco, invece, sonoi favoriti ad accompagnare Belotti.

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (Theo); Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo.