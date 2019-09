CALCIOMERCATO RAKITIC JUVENTUS INTER QATAR BARCELLONA / Ivan Rakitic è stato uno dei nomi più caldi dello scorso calciomercato estivo. Accostato sia alla Juventus che all'Inter, il croato è rimasto alla fine alla corte di Valverde.

Il suo futuro alperò non è così scontato: nell'ultima gara contro ilil classe '88 non è stato convocato dal proprio allenatore per scelta tecnica, sintomo che un addio non sembra essere un'opzione da scartare. Tra le possibili destinazione future, secondo 'Fox Sort', non ci sarà il. Il calciatore infatti avrebbe rifiutato tale destinazione perché ancora voglioso di giocare in un club importante: Inter e Juventus studiano la situazione.

