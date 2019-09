CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMBELE MANCHESTER UNITED / Moussa Dembele è uno dei calciatori più seguiti sul mercato. Il centravanti del Lione, accostato già in passato alla Juventus, sarebbe finito nel mirino della Premier League.

Secondo quanto riportato da 'Sportsmail', ilstarebbe pensando al francese per colmare il vuoto lasciato in attacco dalle partenze di, finiti entrambi all'. Il calciatore, che sarebbe già stato visionato dagli inglesi, ha cominciato con il piede giusto la stagione, segnando 6 gol in altrettante apparizioni.

