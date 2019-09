BESTIE NERE FANTACALCIO / Sesta gironata di campionato e terzo appuntamento con la rubrica di Calciomercato.it dedicata ai giustizieri del prossimo turno di campionato. Nella prossima giornata, la sesta di Serie A, tra le bestie nere troviamo tanti possibili bonus a sorpresa. anche tra i difensori. Il turno inizierà sabato con Juventus-Spal e si concluderà lunedì con Parma-Torino. Ecco i nostri consigli fantacalcio per le gare in programma.

Bestie nere fantacalcio, gli anticipi

Juventus-Spal (sabato ore 15)

Con 4 gol in 17 partite, Floccari è il calciatore della Spal più "affezionato" alla Juve. Anche Murgia evita brutti ricordi ai bianconeri, il suo gol allo scadere regalò alla Lazio la Supercoppa italiana nel 2017. Higuian ha realizzato 2 gol in 3 gare contro i ferraresi.

Sampdoria-Inter (sabato ore 18)

Per fortuna dei blucerchiati, Icardi è passato al Psg: con 11 gol in 11 gare era lui la bestia nera... zzurra. Tra i giocatori attualmente in rosa, occhio a D'Ambrosio, già a quota 3 gol e 1 assist contro i liguri. Uno in più di de Vrij e Candreva. Sono 5 i gol di Quagliarella contro l'Inter, mentre Gabbiadini è fermo a 2.

Sassuolo-Atalanta (sabato ore 20.45)

A secco da due giornate, Berardi ha timbrato il cartellino quattro volte (in 10 partite) contro l'Atalanta, che è una delle vittime preferite anche di Defrel e Duncan, entrambi a 2 gol. Il terzetto Gomez, Ilicic e Zapata con 4 gol a testa è quello che spaventa di più il Sassuolo, che deve prestare attenzione anche a Muriel (3 gol).

Bestie nere fantacalcio, le altre gare

Napoli-Brescia (domenica ore 12.30)

Matri, con 5 gol, ha fatto spesso male al Napoli. Mario Balotelli è fermo a 2 reti in 6 gare. Per Insigne 1 gol in 2 partite contro il Brescia.

Lazio-Genoa (domenica ore 15)

L'ex di turno, Goran Pandev, ha segnato 6 gol alla Lazio.

Anche se con un solo gol realizzato,l'anno scorso hanno fatto male ai biancocelesti segnando all'ultimo respiro. Ciroè in assoluto il calciatore in attività che ha segnato di più al Genoa: 8 gol. I rossoblu portano benino anche a(2 gol e 1 assist).

Lecce-Roma (domenica ore 15)

Anche se non ci sono vere e proprie bestie nere della Roma nella rosa leccese, Babacar e Lapadula hanno realizzato 2 gol a testa contro i capitolini. Uno in più di Rossettini, che si è tolto anche lo sfizio dell'assist in passato. Per il Lecce. A causa della lunga assenza dal massimo campionato, i salentini non hanno nessuna bestia nera da affrontare in questa gara.

Udinese-Bologna (domenica ore 15)

Mattia Destro si esalta quando vede i friulani: 6 gol in 11 gare. Bene anche Palacio con 4 reti e Soriano con 3. Il Bologna deve fare attenzione al bomber a sorpresa: con 2 gol e 1 assist in 2 partite, Pussetto ha una media eccellente contro i rossoblu. Sono fermi a 1 Lasagna, Nestorovski e Samir.

Cagliari-Verona (domenica ore 18)

Mai preso in considerazione da Juric, Pazzini ha fatto 3 gol in carriera al Cagliari. Segue Stepinski con 2 gol in 4 gare. L'ex Chievo Castro potrebbe sentire profumo di derby di Verona, gara in cui ha segnato una volta. Ancora alle prese con l'infortunio, Nainggolan ha segnato 2 gol contro gli scaligeri. Capitan Ceppitelli ha segnato 1 gol in carriera all'Hellas.

Milan-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Calhanoglu si risveglia spesso contro la Fiorentina: 3 gol e 3 assist in 4 partite per lui. Stesso bottino di gol per Bonaventura, in 14 gare. L'unico giocatore della Fiorentina ad aver segnato più di una volta al Milan è Martin Caceres, autore di 2 gol in 10 partite.

Parma-Torino (lunedì ore 20.45)

Occhio alla sorpresa anche al Tardini, dove De Silvestri arriva da bestia nera del Parma con 3 gol. Tra i Ducali, Inglese è quello che ha segnato di più ai Granata: 2 gol.