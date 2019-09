JUVENTUS SARRI TERZINI / Juventus in emergenza in difesa. Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi senza terzini di ruolo per l'anticipo di sabato pomeriggio contro la Spal, visti gli infortuni di Danilo e De Sciglio (che rientreranno in gruppo solo dopo la sosta di ottobre) e la possibile assenza anche di Alex Sandro, tornato in Brasile per un grave lutto familiare.

Come contro il Bresciasarà arretrato sulla linea difensiva, con il colombiano che potrebbe agire anche a sinistra lasciando spazio a Demiral sulla corsia opposta.

Per ricoprire il lato destro della retroguardia bianconera Sarri potrebbe rispolverare anche Emre Can, che ai tempi del Liverpool ha ricoperto con Klopp quel ruolo. A sinistra, invece, oltre all'opzione Cuadrado potrebbe esserci l'arretramento di Matuidi, per il momento uomo chiave dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea in mediana alle spalle di Cristiano Ronaldo. Difficile, anche se non è da escludere a priori, che Sarri accantoni per una gara lo schieramento a quattro per affidarsi alla difesa a tre, e in questo caso potrebbe rientrare in gioco anche Rugani nel gioco delle rotazioni. Un problema, quello degli esterni difensivi, che nonostante il rientro di Alex Sandro si riproporrà anche martedì prossimo in Champions League con il Bayer Leverkusen e per il successivo big match di campionato a 'San Siro' contro la capolista l'Inter.