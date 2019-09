ROMA DI BIAGIO PELLEGRINI ZANIOLO VERETOUT CRISTANTE / La Roma di Fonseca è uscita sconfitta ieri sera all'Olimpico dall'Atalanta al termine di una prestazione deludente. Sul banco degli imputati sono finiti quasi tutti i calciatori giallorossi, tra i quali anche Pellegrini, Zaniolo, Cristante e Veretout. Su di loro, e non solo si è espresso, ai microfoni dell'emittente radiofonica 'Centro Suono Sport', Luigi Di Biagio, ex CT dell'Under 21 azzurro:

SU ZANIOLO E PELLEGRINI - "Per me Zaniolo è un trequartista o una mezzala. Capisco però Fonseca: vuole mettere tutti i calciatori più bravi e lo adatta a destra. Lo vedo bene sta tornando alla forma di un anno fa.

Per quanto riguarda Pellegrini, lo ritengo il centrocampista più forte d'Italia, anche se ieri non ha fatto una grande partita. Lorenzo sta avento continuità in questa stagione: a Roma siamo eccessivamente severi ne giudicarlo. Lui è molto forte: se un giorno se ne andrà ce ne renderemo conto".

SU VERETOUT - "Mi piace perché dà equilibrio: a Bologna ha fatto bene, ieri meno. Prima era un fenomeno, ora è scarso: serve equilibrio".

SUI CALCIATORI GIALLOROSSI ALLENATI - "Da Mancini mi aspetto qualcosa di più: deve osare ora che è a Roma. Può giocare sia a 3 che a 4. Zaniolo, Pellegrini, Mancini, Zappacosta e Spinazzola li ho allenati: voglio loro bene. Spinazzola si sta inserendo, quando starà in forma non ce ne sarà per nessuno".