PSG, Neymar al Barcellona? Le parole di Dani Alves

CALCIOMERCATO NEYMAR BARCELLONA DANI ALVES / Il possibile ritorno di Neymar al Barcellona è stato uno dei tormentoni più importanti del calciomercato estivo. L'attaccante del PSG infatti è stato molto corteggiato dal suo ex club, il quale però non è riuscito alla fine a riportarlo tra le proprie fila.

Nonostante la chiusura dei trasferimenti, la situazione continua a essere argomento di confronti e discussioni. A dire la sua è stato, ex compagno dell'attaccante brasiliano in forza ai parigini: "Per quanto riguarda il caso Neymar, posso dire che ritengo la sua felicità essere al Barcellona: lì potrà trovare la gioia nel continuare a collezionare successi".

