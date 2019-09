ROMA BRUNO PERES SPORT RECIFE / Bruno Peres riparte dallo Sport Recife.

Di proprietà dellavisto il contratto in scadenza nel 2021, il laterale 29enne si è accasato nella squadra della seconda divisione brasiliana come ufficializzato dallo stesso sodalizio rossonero. Bruno Peres, che era in prestito aldal luglio 2018, passa sempre a titolo temporaneo alla squadra di Recife fino al prossimo dicembre.