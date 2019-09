CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID KOULIBALY ISCO / Il Napoli ha già collezionato due sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato, segnale al quale Carlo Ancelotti dovrà necessariamente fare caso per trovare una soluzione. La coppia difensiva composta da Manolas e da Koulibaly non ha ancora convinto del tutto. Intanto dalla Spagna rimbalzano voci riguardanti il futuro del senegalese: secondo quanto riferito infatti da 'donbalon.com', il classe '91 sarebbe finito nel mirino del Real Madrid.

La squadra allenata da Zidane infatti non è stata protagonista di un avvio di stagione esaltante e potrebbe provare a ingaggiare proprio il centrale del Napoli per rinforzare la propria difesa. Per superare lo scoglio dei 100 milioni relativi alla valutazione fatta da De Laurentiis per il proprio tesserato, Florentinoavrebbe in mente di inserire nella trattativa, non considerato incedibile e valutato 60 milioni.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!