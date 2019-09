INTER JUVENTUS RAKITIC / Duello in campo ma pure sul mercato. L'Inter veleggia in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull'antagonista Juventus, a dieci giorni dallo scontro diretto di 'San Siro' che potrebbe dare una prima svolta al campionato.

E' noto certamente l'interesse dei bianconeri per Ivan Rakitic, con il croato a i ferri corti con il Barcellona e che potrebbe cambiare maglia già a gennaio. Il centrocampista vice-campione del mondo è un pallino pure della dirigenza interista, che stando a 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe ritornata prepotentemente sul numero 4. Marotta ed Ausilio vorrebbero regalare un top player in corso d'opera a Conte e starebbero tenendo d'occhio la situazione di Rakitic, con il Barça pronto a privarsene nella finestra invernale visto che il classe '88 non rientrerebbe più nei piani di Valverde e della società blaugrana. Inter e Juve sperano che il club catalano abbassi il prezzo dell'ex Siviglia, in estate valutato intorno ai 50 milioni di euro.