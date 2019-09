SONDAGGIO SERIE A INTER JUVENTUS NAPOLI SCUDETTO / L'Inter di Antonio Conte batte la Lazio e fa 5 su 5, rispondendo al successo della Juventus vincitrice in rimonta sul campo del Brescia per 1-2: si ferma a sorpresa il Napoli, battuto in casa dal Cagliari.

Dopo sole cinque giornate di campionato iniziano già i primi discorsi e i primi calcoli sulla corsa al tricolore. L'Inter non si ferma più, sarà lotta a due fino alla fine con la Juventus? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Secondo il 45% c'è da considerare anche il Napoli, nonostante la sconfitta rimediata ieri contro il Cagliari: per il 32% sarà testa a testa tra Inter e Juventus, per il 23% sarà ancora la 'Vecchia' Signora a spuntarla facilmente.