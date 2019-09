p>BARCELLONA GRIEZMANN ATLETICO MADRID / La Federazione spagnola si è pronunciata sul casocondannando ila pagare una multa davvero 'irrisoria': la dirigenza blaugrana infatti dovrà pagare solo 300 euro per aver contattato l'attaccante francese quando era ancora sotto contratto contro l'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo la Federazione non è stato infatti possibile dimostrare che Griezmann avesse firmato un contratto preliminare con il Barça mentre ne aveva ancora uno in vigore con l'Atlético. Scongiurata anche l'ipotesi di chiudere il Camp Nou per qualche turno di campionato.