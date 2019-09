Calciomercato Juventus, futuro Higuain: parla il centravanti

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN FUTURO / Gonzalo Higuain è certamente una delle sorprese di questo inizio di stagione della Juventus.

L'attaccante argentino, dato per partente, è diventato un titolare per Maurizioe nel futuro adesso sembra esserci ancora il bianconero anche se il cuore batte sempre per il: "Non chiudo la porta al River - ammette a 'FoxSports Argentina' - lo seguo e sono molto contento vedere che va bene, al momento però penso al presente che è in Italia, ho ancora due anni di contratto con la Juve e voglio rispettarlo. Mi sento molto bene, conosco i compagni, lo staff medico, è stato ovviamente facile per me tornare in bianconero".