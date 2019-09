p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS NAPOLI TONALI / La prestazione fornita contro laha confermato le qualità e il talento di Sandro: il centrocampista delè destinato ad essere uno dei prezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato con i principali top club europei pronti a sfidarsi a suon di milioni per lui. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come riportato da 'Sportmediaset', dopo aver resistito in estate all'assalto delle big, ora Cellino ha fissato il prezzo di vendita a 50 milioni di euro. Avvisate dunque Inter e Juventus che da tempo sono su Tonali, ma in Italia da tempo si è aggiunto alla lista anche il Napoli: attenzione anche alla Fiorentina che negli ultimi giorni di mercato aveva strappato un mezzo “sì” al ragazzo. Serie A ma non solo perché il talento classe 2000 piace anche a Manchester United, Borussia Dortmund, Ajax e Paris Saint Germain.