CALCIOMERCATO PARMA FAGGIANO / Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' durante il 'Processo' per fare il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa gialloblu: ''La vittoria contro il Sassuolo? Alla fine quasi non ci credevamo più dopo le tante disavventure, per fortuna è arrivata quella carambola al 95'. Quella di ieri è stata una partita strana che perdi nel 90% dei casi.

Ho visto un buon Parma così come lo avevo visto contro il Cagliari".Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'annuncio sul mercato: ''L'asticella vorremmo sempre alzarla, ma dobbiamo guardare anche al mercato fatto dalle altre squadre. Il campionato è livellato verso l'alto, non esistono squadre materasso. Karamoh? Si parla ancora di lui? Basta. Si farà trovare pronto quando sarà al massimo e verrà chiamato in causa".