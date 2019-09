Calciomercato Juventus, colpo Eriksen: 34 milioni di euro!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM / E' agli sgoccioli l'avventura di ChristianEriksen con la maglia del Tottenham. Il centrocampista non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2020, e sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra.

Il giocatore è finito nel mirino dei grandi club che fiutano il grande affare: in Italiasono in prima linea ma dovranno fare attenzione alla concorrenza estera rappresentata dalle spagnole,e Atletico, da Psg e. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Dall'Inghilterra arrivano ulteriori notizie in merito al destino di Eriksen: stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', il Tottenham avrebbe deciso di mettere sul mercato il calciatore per una cifra vicina ai. L'idea del danese però resta quella di liberarsi gratis a giugno.