MILAN INTER NUOVO STADIO PROGETTO / Giornata di presentazione a Milano. Al Politecnico di Milano vengono presentati i due progetti in corsa per il nuovo stadio di Milan e Inter, cioè quelli di Populous e di Cmr con Sportium.

Prende la parola il Presidente del Milan Scaroni: Mattinata un po' lunga in cui vi racconteremo il nostro progetto. Lo Stadio Meazza così com'è non va bene per due squadra grandi che hanno ambizioni di giocare da primi attori nel palcoscenico europeo e mondiale. San Siro ha fatto il suo tempo. Con il nuovo stadio ci sarà modo di trasformare la zona che al momento è un deserto quando non si gioca"

Ecco l'Amministratore Delegato dell'Inter, Antonello - "Milano ha dimostrato una grande dinamicità e il progetto EXPO lo dimostra. Abbiamo voluto un progetto verde che si inserisce nell'idea Milano 2030. Due società importanti vogliono investire con un progetto che guarda alle nuove generazioni. Ecco perché non si può ristrutturare il Meazza: Si sono sovrapposte delle strutture nel corso del tempo che non hanno interconnessioni. Oggi San Siro offre spazi interni per 24mila metri quadri ma ne servirebbero almeno 100mila. Non c'è grande comfort sugli spalti e c'è un problema servizi tra il secondo e il terzo anello. Con le modifiche ci sarebbe una meno capienza e verrebbe totalmente stravolto.

Ci sarebbe poi il problema sicurezza che porterrebbe a giocare da qualche altra parte durante i lavori".

Riprende la parola Scaroni: "Vogliamo uno stadio moderno, che porterà a spendere 1,2 miliardi di euro. Sarà un progetto polifunzionale che permetterà di vivere l'aria giornalmente, ci sarà più verde, più sostenibilità e ci sarà un minore impatto visivo ed acustico perché sarà una costruzione più bassa e sarà uno stadio chiuso".

Torna a parlare Antonello: "Mentre i comuni faranno i loro controlli, le due società hanno deciso di selezionare un gruppo di architetti per poter esprimere l'idea e il concetto che i due club hanno voluto trasmettere. Abbiamo usufruito di architetti di fama mondiale. Il percorso va avanti, abbiamo cominciato con due studi ma adesso i progetti vengono condivisi con la cittadina di Milano. I due studi in gara sono Populous e Manica e Sportium".

Ecco i rappresentati del progetto Manica e Sportium - Parla David Manica: "Il nostro progetto si fonda su due anelli che si intersicano fra di loro, che sono in equilibrio. Abbiamo immaginato lo stadio in un palco con 10 ettari di giardini che saranno nei pressi del centro commerciale. Ci sarà anche il prato storico di San Siro al fianco del nuovo stadio. Il nuovo stadio avrà posti più vicino al campo. Il progetto prevede facciate aperte che cambiano colore, a seconda della squadra che giocherà in casa"

