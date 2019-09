Serie A, la cronaca di Torino-Milan 2-1

DIRETTA TORINO MILAN FORMAZIONI POSTICIPO / Torino-Milan chiude la quinta giornata di Serie A. Una sfida molto delicata, per entrambe le squadre, reduci dalle sconfitte contro Sampdoria e Inter. Per Marco Giampaolo è la prima prova d'appello dopo un avvio di stagione a dir poco balbettante, caratterizzato dal peggior attacco del campionato (appena due i gol realizzati) e da un gioco che non decolla.

Partito a razzo con due vittorie consecutive, il Toro diha incassato due sconfitte consecutive contro ile contro i blucerchiati ed è chiamato ora a bissare il successo dello scorso anno che ridusse al minimo le speranze Champions dei rossoneri. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI TORINO-MILAN

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rafael Leao; Piatek. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15, Juventus 13; Atalanta 10, Napoli e Cagliari 9; Bologna 8 e Roma 8; Lazio 7; Sassuolo, Torino*, Milan*, Brescia, Parma e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal e Sampdoria 3